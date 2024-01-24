ارتفاع أسعار سيارات جاك.. وصلت إلى مليون و230 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، وكيل علامة جاك الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لموديلات 2024 من سيارات جاك، وشهدت قائمة أسعار سيارات جاك الصادرة اليوم عن المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، ارتفاعاً في أسعار جميع سيارات جاك موديل 2024.

وضمت القائمة الجديدة الصادرة عن المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، سيارات "جاك s2، جاك js3، js4، j7"، منها سيارة واحدة سيدان وهي السيارة جاك j7 أما باقي السيارات فتنتمي إلى فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات suv.

وأصبح سعر أرخص سيارات جاك في السوق المصرية بعد الزيادات الجديدة 975 ألف جنيه للسيارة جاك s2 وفقاً للقائمة الصادرة عن المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة الجديدة الصادرة من المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، الوكيل المحلي لعلامة جاك، والمرسلة اليوم إلى الموزعين المعتمدين والتي تشمل "جاك s2، جاك js3، js4، j7".

أسعار سيارات جاك في مصر

أسعار سيارات جاك

كانت مجموعة القصراوي قد عادت مؤخراً طرح السيارة JS2 بعد غياب لفترة طويلة، وتعتمد السيارة جاك JS2 موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لترًا بإمكانه توليد قوة 113 حصانًا وأقصى عزم دوران 146 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك CVT، بالتالي يتقارب أداؤها ومواصفاتها الفنية إلى حد كبير مع شقيقتها JS3.

أبرز مواصفات جاك JS2

ويتوافر في السيارة جاك JS2 موديل 2024 بباقة كبيرة من التجهيزات ومواصفات أمان أبرزها كالتالي:

•وسائد هواء أمامية

•فرامل مانعة للانغلاق ABS

•توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

•نظام ثبات إلكتروني ESP

•مساعد فرامل هيدروليك HBA

•نظام مساعد عند صعود المرتفعات HAC

•مثبت سرعة

•حساسات ركن خلفية

•كاميرا خلفية

•نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS

•نظام أولوية الفرامل BOS

•مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة

•تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

وتضم السيارة جاك JS2 مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وقفل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي، مع مقصورة داخلية عصرية، بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وحساسات للركن، ومرايات جانبية كهربائية.