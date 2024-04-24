"وتتوالى الإنجازات".. تعاون “مصري-إماراتي” لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والتقليدية ومكوناتها

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد أسواق السيارات في مصر والمنطقة العربية تغيرات محورية خلال الفترة المقبلة، بعد الكشف عن توقيع اتفاقية تعاون بين شركة "ستار انفست القابضة للاستثمارات المالية"، وشركة "الإمارات للتنقل المحدودة -أبوظبي"، أحد أكبر المستثمرين في مجال تصنيع وتوزيع السيارات لصناعات السيارات الكهربائية والتقليدية والصناعات المغذية، ليسهم ذلك في توفير المزيد من فرص التعاون وتبادل الخبرات الفنية والقدرات التكنولوجية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية بشكل كبير في تطوير صناعة السيارات الكهربائية والتقليدية ومكوناتها، عبر تعزيز القدرات التصنيعية المحلية، لتحقيق الاستقلالية في ابتكار وإنتاج التقنيات المتقدمة؛ فيما يتعلق بتكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية.

فضلاً عن العمل على تقليل الانبعاثات الضارة، وتعزيز الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، من خلال تبادل المعرفة والخبرات الفنية، بما يُساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتأتي أهمية هذه الاتفاقية لتوقيعها بين اثنتين من أكبر الشركات في مجال صناعة وتوزيع السيارات في مصر والإمارات، وهما "ستار انفست القابضة للاستثمارات المالية" التي تتمتع بخبرة تزيد عن 35 عامًا في قطاع السيارات في مصر وتعد الشركة الأم المالكة لمجموعة من الشركات على رأسها الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو" أكبر وأقدم موزع لسيارات الركوب مرسيدس-بنز في مصر من خلال شركتي الإسكندرية وستار الوطنية للسيارات في مصر، وكذلك مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، والتي تقوم حالياً بتجميع سيارات مرسيدس-بنز وغيرها من أكبر وأشهر العلامات التجارية في مصر، وبين شركة "الإمارات للتنقل المحدودة – أبو ظبي"، التي تعمل في مجال الاستثمار في تصنيع وتوزيع السيارات.

وتضمنت الاتفاقية دراسة فرص الاستحواذ على حصص متبادلة بين الشركتين لتعزيز تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية، وتطوير منظومة التوريد، فيما يخص تصنيع وتجميع وتوزيع السيارات، بما يعزز الصناعة الوطنية، لدعم التحول نحو تطويرصناعة السيارات الكهربائية في مصر وإمارة أبو ظبي وتعزيز الاستدامة البيئية. بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تفعيل وتسريع وتيرة الشراكة الصناعية المتكاملة بين الشركاء العرب لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعكس رؤية الإمارات للابتكار في مجال صناعة السيارات.

ياسر صالح

أعرب ياسر صالح، عضو مجلس إدارة شركة ستار انفست القابضة للاستثمارات المالية، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع شركة الإمارات للتنقل المحدودة –أبوظبي. وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية شركة انفست القابضة التي تولي اهتماماً كبيراً بالمساهمة الفعالة في خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، والتحول إلى بيئة نظيفة خالية من التلوث، بالإضافة إلى تطوير صناعة السيارات التقليدية بما يساعد على تحقيق الاستقلالية في ابتكار وإنتاج التقنياتالمتقدمة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بالمنطقة العربية.

جهود الحكومة

وقال: "تسعى انفست القابضة من خلال الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو" أكبر وأقدم موزع لسيارات الركوب مرسيدس-بنز في مصر، إلى أن تصبح مركزاً لتوفير حلول نقل كهربائية متكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن التعاون مع شركة "الإمارات للتنقل المحدودة -أبوظبي"، أحد أكبر المستثمرين في مجال تصنيع وتوزيع السيارات الكهربائية والتقليدية والصناعات المغذية سيساعد بشكل كبير على تحقيق ذلك". وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، عبرتقديم الدعم اللازم للاستثمار في هذا المجال، والذي يجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في مصر، فضلاً عن جهودها لمواكبة التوجهات العالمية الحالية نحو الطاقة الخضراء والتحول إلى بيئة نظيفة باستخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية.