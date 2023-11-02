شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة دبي الرقمية توقع 4 مذكرات للارتقاء بمنظومة دبي الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أربع مذكرات تفاهم تعزيزاً لمنظومة الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية في استقطاب الشركات الرقمية العالمية، وترسيخ البنية التحتية الرقمية المتطورة بدبي.

وقّعت الغرفة مذكرة مع شركة معالجة المدفوعات العملاقة «ماستركارد»، التي تبلغ قيمتها 377 مليار دولار، للاستفادة من خبراتها العالمية في إنشاء مركز مشترك للابتكار في دبي. وتهدف المذكرة لإنشاء منظومة رقمية قوية، من خلال تأسيس مركز للابتكار بالتعاون مع «ماستر كارد فنشر لابز»، يضم العديد من الخبراء المتخصصين، ويكون منصة للتعاون، فيما يختص بالابتكار الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويستهدف مركز الابتكار استقطاب شركات التكنولوجيا الجديدة والشركات الناشئة وأصحاب المواهب إلى دبي بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إضافة إلى المساهمة بخلق فرص مشتركة، وتأسيس شراكات تعاون مع جهات حكومية مرموقة مثل هيئة دبي الرقمية ومؤسسة دبي للمستقبل وغرفة تجارة دبي.

ووقع مذكرة التفاهم سعيد القرقاوي نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وميت جوني نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات لدى «ماستركارد» في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وجاء توقيع مذكرات التفاهم خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي.

منصة «دعم وجذب الشركات»

كما وقعت الغرفة 3 مذكرات تفاهم مع كل من شركة «ريموت باس»، وشركة «توكيو مارين آند نيشيدو فاير للتأمين»، وشركة «سيلك هوس»، التي انضمت إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين الذين يوفرون خدمات استثنائية ومتخصصة للشركات الرقمية، ضمن منصة «دعم وجذب الشركات».

وأشار القرقاوي إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تعكس التزام الغرفة بتطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للغرفة، مبيناً أن الأولوية للارتقاء بالمنظومة الرقمية الاقتصادية في الإمارة، وترسيخ سمعتها وجهة جاذبة للشركات الرقمية العالمية على اختلاف أنواعها.

وتعد منصة «دعم وجذب الشركات» مبادرة نوعية للغرفة توفر باقة من الخدمات الاستثنائية المتخصصة التي تلبي متطلبات تأسيس الشركات الرقمية الجديدة، وتخدم خطط واستراتيجيات الشركات الرقمية الحالية الراغبة في توسيع نشاطها. وتستهدف الغرفة من المنصة الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي بإمارة دبي، وتوفير باقة من الخدمات الاستثنائية المتخصصة التي تلبي متطلبات تأسيس الشركات الرقمية الجديدة، وتخدم خطط واستراتيجيات الشركات الرقمية الحالية الراغبة في توسيع نشاطها.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للشركاء الذين يقدمون خدمات حصرية للمشاركين بالمنصة إلى 14 شريكاً استراتيجياً، ما يرسخ من جهود الغرفة في تطوير بيئة أعمال تساعد الشركات الرقمية على النمو والازدهار، وتساهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وجرى توقيع مذكرات التفاهم في منصة صفقات الأعمال «The Deals Hub»، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين بما يرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة لممارسة الأعمال.