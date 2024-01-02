إطلاق تنافسية القطاع الصناعي لتحسين تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة استهلاك الطاقة

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وأوضحت الوزارة أن البرنامج يوفر حاليا حلولا فورية وتطويرية وتمكينية، تركز على التحول إلى مصادر الطاقة الأمثل، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ورفع الوعي لتبني أفضل الممارسات والتدابير الممكنة لتعزيز تنافسية المنشآت على المدى الطويل.
وبينت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن البرنامج يسهم في تحقيق أهداف تشمل: نمو خط أساس الناتج المحلي الصناعي حتى 2035م، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة والتحسين التشغيلي لمدخلات الإنتاج، وإيجاد فرص استثمارية في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الجدارات والكفاءات البشرية في القطاع الصناعي فيما يتعلق بتطبيق أنظمة كفاءة وإدارة الطاقة.
ودعت الوزارة المنشآت الصناعية إلى التعرف على الحلول التي يقدمها البرنامج، والاستفادة منها عبر التقديم من خلال منصة «صناعي».
برنامج تنافسية القطاع الصناعي:
يسهم في:
- تشجيع التحول المستدام في القطاع.
- تعزيز استدامة مدخلات الصناعة.
- تمكين القطاع الصناعي لتحسين تكاليف الإنتاج.
- التحول إلى مصادر الطاقة الأمثل.
- رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
- رفع الوعي لتبني أفضل الممارسات.
- تعزيز تنافسية المنشآت على المدى الطويل.
- نمو خط أساس الناتج المحلي الصناعي حتى 2035م.
- تقليل الانبعاثات الكربونية.
- الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة.
- التحسين التشغيلي لمدخلات الإنتاج.
- إيجاد فرص في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة.
- تطوير الجدارات والكفاءات البشرية في القطاع.
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