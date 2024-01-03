شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق يكشف تفاصيل مشروعات الطرق الجارى تنفيذها بمنطقة الرابية بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" منطقة الرابية المضافة للمدينة رافقه خلالها المهندس هيثم أحمد "معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانيه الجديده لقطاع التنميه وتطوير المدن" وذلك أثناء زيارته لمدينة الشروق.

وكشف المهندس على سعد، أحدث المستجدات بالمشروعات الجاريه بالمنطقه منها مشروع تنفيذ خط مياه شرب رئيسى لتغذية المنطقه والبالغ قطره (710مم) وبطول( 1700 متر) وذلك لمتابعة أعمال الحفر وتركيب المواسير بمدخل المنطقه الواقع على طريق الإسماعيليه وبعمق بلغ الإنجاز فيه حوالى 500 متر .

وتضمنت الجولة المرور على أعمال تمهيد الطرق والجارية بأحد مداخل المنطقه على الطريق الدائرى الإقليمى لتربط على الطريق الرئيسى الداخلى بهدف تحديد المجاورات السكنيه طبقاً للمخطط المعتمد وأثنى المهندس هيثم أحمد على الأعمال المنفذه وجودتها.

كما أكد رئيس الجهاز فى ختام الجوله بتقدم الأعمال بالمشروعيين تنفيذاً لسياسات الدوله لدفع إجراءات التقنين وتحقيق التنمية بمناطق الإمتداد المضافه لمدينة الشروق.