شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام رابطة مصنعى السيارات: اتفاقية البريكس سيكون لها تأثيرا كبيرا فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد سعد، الأمين عام لرابطة مصنعي السيارات، عضو بلجنة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الربع الاول وحتي منتصف العام الجاري 2024 سيشهد إنفراجة كبيرة بالاقتصاد المصري بشكل عام وقطاع السيارات بشكل خاص بعد دخول مصر إتفاقية " البريكس " رسميا .

وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات في تصريحات خاصة " لليوم السابع " ، انه ينصح أي شخص غير مضطر لشراء السيارة حاليا أن يؤجل هذا القرار، مؤكدا أنه يتوقع أن يكون لاتفاقية البريكس تأثيرا كبيرا في أسعار السيارات .

وأوضح "سعد" إنه يوجد ارتفاع ملحوظ في نسبة السيارات المجمعة محليا العام الماضى 2023 معللا ذلك لقلة السيارات المستوردة وفريقا سيشهد السوق إنفراجة قوية خاصة مع دخول ماركات صينية عديدة تناسب مختلف شرائح العملاء فى مصر.