شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشارك فى المائدة المستديرة الوزارية لمؤتمر التعدين الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم في المائدة المستديرة الوزارية ضمن فعاليات اليوم لمؤتمر التعدين الدولى الثالث والتي تستمر حتى 11 يناير الجارى، لبحث تعزيز التعاون الدولي حول إنتاج المعادن الاستراتيجية، التى تدخل فى تحول قطاع الطاقة إلى التقنية الحديثة.

وتم تسليط الضوء على إمكانات المنطقة التعدينية الكبرى، من خلال النقاش وتبادل الأفكار والخبرات بين ممثلي الحكومات من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى والمنظمات الدولية في الأمم المتحدة والاتحادات التجارية، والأعمال لمنتجي المعادن، وكذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة بالاستدامة والتنمية المجتمعية، لوضع أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن في العالم، واستغلال إمكانات المنطقة الهائلة، إضافة إلى بناء القدرات وجعل صناعة المعادن محركاً رئيسياً لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي عالمياً.