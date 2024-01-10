شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية تنعقد بمشاركة وفد من الشركات المصرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت العاصمة البحرينية المنامة أعمال اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية برئاسة رؤساء اللجان التنفيذية بالدول الاعضاء، حيث شاركت دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس اللجنة التنفيذية في أعمال اللجنة التنفيذية، وذلك للتحضير لاجتماع اللجنة الوزارية العليا المقرر عقده غداً الخميس 11 يناير وبمشاركة وفد من الشركات المصرية فى مجالات السيارات والأسمدة والبتروكيماويات والأجهزة الطبية، والصناعات الغذائية.

وأشارت سليمة إلى أن الاجتماع تناول تفاصيل المشروعات الجديدة المقترحة والعمل على توافق هذه المشروعات لتقرير مدى جاهزيتها للإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة العليا، وكذا تطورات ومستجدات المشروعات التي تم الإعلان عنها ومراحل الإنتاج، وذلك لمتابعة مستجدات هذه المشروعات وتذليل أى عقبات يمكن أن تقابلها الشركات في دول الشراكة، لافتة إلى أهمية مشروعات الشراكة الصناعية بين الدول الأربع الاعضاء لقيامها على المزايا التنافسية لدول الشراكة بهدف تعزيز وتوفير سلاسل الإمداد بين الدول العربية.