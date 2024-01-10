شكرا لقرائتكم خبر عن ‏رئيس المجلس التصديرى: تحديث الصناعة يحقق حلم الـ100 مليار دولار صادرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمنسوجات والمفروشات، أنه من المهم السعى لزيادة الصادرات وتحقيق حلم الـ100 مليار دولار، وهذا يعني أن تتم مضاعفة الصادرات المصرية 3 أضعاف، ويمكن لصناعة المنسوجات والمفروشات أن يتم مضاعفتها إلى ثلاثة أضعاف من 4 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار، لكن مع وجود بعض الدعم المطلوب للشركات.

وأضاف في تصريحات له خلال مشاركته في فعاليات معرض المنسوجات هايم تكستايل في مدينة فرانكفورت بألمانيا، أن زيادة الصادرات يتم ‏من خلال عدة آليات أهمها المساندة التصديرية السريعة للشركات لزيادة قدراتها التنافسية، وبالتالى الحصول على عملاء جدد، ويتم زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري من خلال تقليل التكلفة وزيادة الإنتاج.

وأوضح المهندس سعيد أحمد أن هذا يستلزم وجود ماكينات حديثة متطورة، بالإضافة إلى تحقيق جودة عالية، ولا بد أن نسلح أنفسنا للمنافسة، لافتا إلى أنه على الرغم من وجود بعض الزيادة في التكلفة إلا أن زيادة الإنتاج يمكنها التغلب على ذلك، بجانب دراسة باقي الدول العالم المنافسين لنا من الشرق الأدني.

وأضاف أنه من المهم تحديث المصانع بمنحها أيضا قروض ميسرة الفائدة وطويلة الأجل لتقليل التكلفة أيضا.

وأشار إلى أهمية تدريب العمال على الماكينات الحديثة من خلال إنشاء مدارس داخل المصانع لتوفير العمال الماهرين بشكل كبير، بالإضافة إلى دراسة التسويق ودراسة المنافسين بشكل كبير حتى يتم منافسة مختلف الدول فى الأسواق العالمية.

وأشار المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصدير للمنسوجات والمفروشات إلى أن المعرض من المعارض الهامة جدا للصناعة الوطنية، خاصة في قطاع المفروشات، حيث تمثل ملتقى صناعيا عالميا هاما تسعى جميع الدول للمشاركة فيه، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب فتح آفاق جديدة أمام منتجات القطاع في الأسواق العالمية، مؤكدا ضرورة زيادة عدد الشركات الوطنية في المعارض الخارجية، وتسهيل ودعم وسائل المشاركة لزيادة الصادرات وتحقيق حلم الـ100 مليار دولار للصادرات.

وطالب أحمد بالتعجيل فى استضافة مصر معرض "هايم تكستايل" سنويا، حيث يمثل هذا خطوة أساسية لمصر داخل منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن هناك بعض الدول في المنطقة تسعى لإقامة المعرض على أرضها.