شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن تكشف تطورات الأسعار فى الأسواق والكيلو للمستهلك بـ77 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، تحرك أسعار الدواجن في مصر اليوم، في المزارع لتسجل 68 و67 جنيها وهو ما يساهم في تحرك الأسعار بكافة الأسواق للمستهلكين ليسجل بين 75 إلي 77 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

وأضاف في تصريحات له أن أسعار البيض في الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 129 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 150 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 142 جنيها وتصل المستهلكين 160 إلي 165 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلي 148 جنيها.