شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسبوعى لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 0.5% لبرنت و1.1% للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو0.5%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.1%.

وسجلت أسعارالنفط 78.29 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.68دولار للبرميل عند التسوية أمس الجمعة،حيث ارتفعت الأسعار 1% فى نهاية تعاملات الجمعة مع تزايد عدد ناقلات النفط التي تحول مسارها عن البحر الأحمر، بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الليل على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن، عقب شن الحوثيين هجمات على حركة الشحن البحرية، وفقا للقاهرة الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، باندلاع حريق هائل في عدد من ناقلات النفط في نيوهامبشر شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية السبت، حيث يكافح رجال الإطفاء منذ ساعات لإخماده.

فيما قالت إدارة الإطفاء في منطقة إكستر في نيوهامبشر السبت، إن "رجال الإطفاء يكافحون حريقا هائلا بعدما اشتعلت النيران في عدة ناقلات نفط".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن "3 ناقلات نفط ومقطوروة في شركة "نورث أتلانتيك فيولز" في منطقة إيبينج "Epping" اشتعلت فيها النيران، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير، من دون الإفادة حتى الآن عن وقوع أي إصابات".