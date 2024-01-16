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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم اليوم لقاء بالمدينة المنورة للتعريف بالجوانب القانونية لحماية المشروع التجاري.

وأوضح مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أنه بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين سيعقد اليوم لقاءً بعنوان «الجوانب القانونية لحماية مشروعك التجاري». ويتناول اللقاء الذي يستهدف رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مفهوم الحماية القانونية للمشروع التجاري، وأبرز المخاطر القانونية التي يواجهها، وأدوات الحماية القانونية للمشروع التجاري من المخاطر.

وتقدم مراكز دعم المنشآت العديد من الأنشطة المتخصصة لدعم المنشآت ورواد الأعمال، وذلك من خلال استقطاب المتخصصين في مجالات متعددة لمساعدة رواد الأعمال والتجار لبدء مشاريعهم ولتطوير نماذج عمل للتّمكن من استمرارية أعمالهم.