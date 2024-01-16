شكرا لقرائتكم خبر ورشة بغرفة مكة تدرس معوقات الاستثمار بقطاع الحج والعمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بمكة المكرمة، اليوم (17 يناير 2024)، ورشة عمل بعنوان «دراسة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الحج والعمرة»، إذ ستُجمع البيانات المطلوبة للدراسة خلال ورشة العمل واستطلاع الرأي الذي سيعد بناء على مخرجات الورشة.

وتهدف الورشة إلى التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الحج والعمرة، والآثار الناجمة عنها، ثم تحليلها واقتراح الحلول للقضاء عليها أو الحد من آثارها، لما لها من دور في التأثير سلبا على مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الحج والعمرة، وذلك اتساقاً مع أهداف رؤية المملكة 2030، ولكون خدمات الحج والعمرة تحتل النصيب الأكبر من الناتج المحلي لمدينة مكة المكرمة.

وتتركز محاور ورشة العمل، التي دعي لحضورها أصحاب الأعمال والمستثمرين والمهتمين، في تحديات القطاع من وجهة نظرهم، وتحديد قائمة بأهم تلك التحديات، وأسبابها، والآثار الناتجة عنها والحلول المقترحة للحد من التحديات.

وعن أهمية هذه الورشة، أوضح الأمين العام المكلف بغرفة مكة المكرمة عبد الله حنيف، أن السواد الأعظم من الأنشطة الاقتصادية بالعاصمة المقدسة تتركز حول قطاع الحج والعمرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها ملتقى مهم لكل شرائح المجتمع، وتشكل مخرجاته حلولا واقعية وممكنة للتحديات التي يشهدها القطاع.