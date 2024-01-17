شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “موانئ” تسجل نمواً إيجابياً بنسبة 12.07% في مُناولة أعداد الحاويات خلال عام 2023 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حققت الموانئ التي تديرها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” , ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة السنوية لعام 2023م بنسبة 12.07%، لتصل إلى 8,443,746 حاوية، مقارنة بـ7,534,307 حاويات عام 2022م، وسجلت إجمالي موانئ المملكة ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة السنوية لعام 2023م بنسبة 9.01% لتصل إلى 11,380,302 حاوية مقارنة بـ 10,439,620 حاوية من عام 2022م.

وارتفعت الحاويات الصادرة في الموانئ التابعة للهيئة بنسبة 15.56% لتصل إلى 2,586,722 حاوية مقارنة بـ 2,238,390 حاوية في العام 2022م، وشهدت الحاويات الواردة ارتفاعاً بنسبة 12.68%، لتصل إلى 2,619,534 حاوية مقارنة بـ 2,324,684 حاوية في العام 2022م، كما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعاً بنسبة 8.96%، لتصل إلى 3,237,490 حاوية للعام 2023م، مقارنة بـ 2,971,233 حاوية في العام 2022م.

وسجلت الحاويات الصادرة ارتفاعاً في إجمالي موانئ المملكة بنسبة 13.88% لتصل إلى 2,744,332 حاوية، مقارنة بـ 2,409,767 حاوية في العام 2022م، وشهدت الحاويات الواردة زيادة بنسبة 10.51% لتصل إلى 2,737,910 حاوية، مقارنة بـ 2,477,555 حاوية في العام 2022م، بينما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعاً بنسبة 6.23%، لتصل إلى 5,896,060 حاوية للعام 2023م، مقارنة بـ 5,552,298 حاوية في العام 2022م.

ويؤكد هذا النمو الإيجابي في مناولة الحاويات نجاح المملكة في دورها الريادي في تطوير القطاع البحري والخدمات اللوجستية لزيادة الكفاءة التشغيلية بالموانئ السعودية، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.

كذلك، ارتفعت أعداد السيارات الواردة عبر الموانئ التابعة للهيئة بنسبة 40.54%، حيث بلغت 2,483,331 سيارة خلال 2023م، مقارنة بـ 1,767,016 في العام 2022م، فيما ازداد عدد الركاب القادمين والمغادرين بنسبة 41.30%، ليصل إلى 1,008,856 راكباً، مقارنة بـ 713,960 راكباً في العام 2022م، كما سجلت حركة السفن زيادة بنسبة 7.16% لتصل إلى 12,130 سفينة لعام 2023م، مقارنة بـ 11,320 سفينة في عام 2022م.

وضمن جهودها الرامية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتلبية متطلبات السوق المحلية، شهدت الموانئ التابعة للهيئة خلال عام 2023م تفريغ 8,124,842 رأس ماشية، بزيادة 110.46%، مقارنة بـ 3,860,557 في العام 2022م، فيما شهدت الطنيات المناولة انخفاضاً بنسبة 5.06% لتصل إلى 300,542,872 طناً، مقارنة بـ 316,570,515 طناً العام الماضي، حيث بلغت أحجام البضائع العامة 7,624,913 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 49,060,740 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 152,577,817 طنًا.

يُذكر أن “موانئ” حققت أعلى رقم شهري لمناولة الحاويات بتاريخ الموانئ بزيادة أعداد حاويات المُناولة خلال شهر مايو لعام 2023م بنسبة 18.80%، كما سجل ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية في تاريخه، بمناولة 511,348 ألف حاوية قياسية خلال شهر أكتوبر 2023م، وكذلك سجّل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، رقمًا قياسيًا بمناولة 211,202 حاوية قياسية بشهر واحد في يوليو 2023م.