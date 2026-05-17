السعودية تُصدر دليلا بالتعليمات والإرشادات لموسم الحج 1447هـ

القاهرة - كتب محمد نسيم - أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، دليلا بالتعليمات والإرشادات التي تسهم في المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسك الحج لهذا العام 1447 هـ بأمان ويسر وطمأنينة.

واحتوى الدليل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف، والتعريف بمسارات وممرات المشاة المخصصة لوصول ضيوف الرحمن إلى أماكن الطواف والسعي.

ويستعرض الدليل أوقات الذروة في المسجد الحرام وساحاته، وإرشادات استخدام المركبات في نقل الحجاج، والتعليمات الخاصة بإدارة وتنظيم المشاة والحشود التي تقتضي التقيد بأوقات التفويج المحددة لأداء الطواف والسعي وعند رمي الجمرات خلال مراحل أداء الفريضة كافة، إلى جانب عدد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء النسك بيسر وطمأنينة، والتعريف بأنظمة وتعليمات أداء الحج (لا حج بلا تصريح) والعقوبات المقررة على مخالفيها.

