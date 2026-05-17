إصابات جراء عملية دهس بسيارة في إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب 8 أشخاص، أربعة منهم في حالة حرجة بعد أن دهست سيارة عددا من المشاة في مدينة مودينا بشمال إيطاليا، اليوم السبت، بحسب ما أفاد به ماسيمو ميتزيتي رئيس البلدية للتلفزيون الإيطالي.

وقال ميتزيتي إنه لم تُسجل أي وفيات، لكن أربعة من المصابين في حالة خطيرة للغاية. وأضاف أن امرأة حوصرت بين السيارة وواجهة متجر مما يتطلب بتر ساقيها.

آثار عملية الدهس في مدينة مودينا بشمال إيطاليا

وقال رئيس البلدية إن السائق رجل يبلغ من العمر 31 عاما، وُلد في مدينة بيرجامو ونشأ في مودينا. وأضاف أنه تم توقيفه ويخضع للاستجواب في مقر الشرطة، بينما تعمل السلطات على تحديد ما إذا كان تحت تأثير مواد مخدرة أو تصرف بشكل متعمد.

وأوضح ميتزيتي أن السيارة دخلت أحد الشوارع الرئيسية في المدينة و"اندفعت فوق الرصيف، ما أدى إلى الإطاحة بعدد من الأشخاص"، قبل أن تصطدم بواجهة متجر.

وحاول السائق الفرار، لكن الشرطة أوقفته ونقلته إلى المقر لاستجوابه.