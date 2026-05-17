الكيميائية السعودية توقع عقدا مع الوطنية للأنظمة الميكانيكية لتوريد مواد عسكرية بقيمة تصل إلى 742 مليون ريال

قررت شركة الرعاية المستقبلية التجارية عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 7 يونيو 2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7 ملايين ريال، بواقع 0.014 ريال للسهم، تمثل 14% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشار إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين خلال 15 يوم عمل من تاريخ استحقاق قرار الجمعية.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الاطلاع على باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.