مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء يُعين الدكتور نجم الزيد رئيساً لمجلس الإدارة لأربع سنوات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، الموافقة على تعيين معالي الدكتور نجم بن عبدالله الزيد رئيساً للمجلس بدورته الثامنة الجديدة، التي تبدأ اعتباراً من 21 / 1 / 2024م، ومدتها 4 سنوات تنتهي في 20 / 1 / 2028م.

وأوضحت الشركة أن المجلس وافق على اختيار الدكتور رائد بن ناصر الريس نائباً لرئيس مجلس الإدارة، كما وافق المجلس على تشكيل اللجان المنبثقة وهي كما يلي: اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة، اللجنة الفنية، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المخاطر والالتزام، لجنة الصحة والسلامة والأمن والبيئة والاستدامة.

وعبر معالي الدكتور الزيد، عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على الثقة والدعم المتواصل الذي تحظى به الشركة السعودية للكهرباء لتكون محركاً وداعماً لمسيرة النمو والتطور الاقتصادي والتنموي الذي تشهده المملكة، مثمناً التوجيهات والمتابعة الدائمة من منظومة الطاقة بقيادة سمو وزير الطاقة، الذي لا يألو جهداً في تقديم كل الدعم والتوجيهات والمتابعة وتذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي ليستمر داعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وقال معاليه: “نقدر ونفخر بالجهود والإنجازات التي حققتها الشركة في السنوات الماضية التي وصلت ذروة إنجازاتها في الدورة السابقة للمجلس، حيث شهدت الشركة تطوراً نوعياً في أدائها التشغيلي والرأسمالي، وفي مختلف القطاعات والأنشطة، ولعل من أبرزها ارتفاع عدد المشتركين الذين وصلتهم الخدمة الكهربائية إلى ما يزيد على 11 مليون مشترك”.