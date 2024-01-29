شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين 29 يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت اللحوم مستويات تتراوح ما بين 270 و330 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، وكشفت الغرفة التجارية في القاهرة استقرار أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الإثنين.

فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و 400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.