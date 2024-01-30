شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: السد العالى بخير ويلعب دورا مهما فى أزمة نقص الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، أن السد العالي يعمل بكفاءة عالية بنسبة تتجاوز الـ70% من إجمالى طاقته الإنتاجية التى تصل إلى 2100 ميجا وات، وله دور كبير فى تجاوز أزمة تخفيف الأحمال الناتجة عن نقص إمدادات الوقود خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال كمال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن السد العالى ينتج يوميا ما يزيد على 1400 ميجا وات بكفاءة عالية، موضحاً أن جميع المحطات المائية تعمل بكامل قدرتها، حيث إن محطة إسنا المائية تنتج يوميا 84 ميجا وات ونجع حمادى 65 ميجا وات وأسيوط 32 ميجا وات.

وأشار كمال إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، حريصة على عمل الصيانات الدورية للسد العالى وتطويره من حين لآخر للحفاظ على هذا الرمز القومى.

يذكر أن شركة المحطات المائية هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتمتلك 6 محطات لتوليد الكهرباء كهرمائية.