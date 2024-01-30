شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح المصرى فاز بالمركز الثانى فى النسخة الماضية.. انطلاق بورصة برلين للسياحة 5 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتعد بورصة برلين المعرض الرئيس في قطاع السياحة على مستوى العالم، وتقام سنويًا منذ عام 1966، حيث تقوم البلدان والمدن والمناطق ومنظمي الجولات السياحية ومواقع حجز الرحلات والفنادق بالإضافة إلى العديد من عارضي الخدمات الآخرين من أكثر من 180 دولة بتقديم عروضهم في مدينة "اكسبو سنتر سيتي" للمعارض في برلين.

وخلال النسخة الماضية فاز الجناح المصرى المُشارك فى فعاليات بورصة برلين بجائزة ثانى أفضل جناح فى أفريقيا لتصميمه المُميز ولتفرده في إبراز الثقافة والحضارة المصرية، وجودة الخدمات والأنشطة المُقدمة به، وذلك من قبل إدارة البورصة.

وشاركت، مصر ممثلة فى وزارة السياحة والآثار، فى النسخة الماضية من بورصة برلين السياحية ITB، بجناح مساحته 1091م2، تصميمه مُستوحى من فكرة تصميم المتحف المصرى الكبير حيث يعتبر نموذج مُصغر للدرج العظيم عليه نماذج مستنسخة لتماثيل، أما واجهة الجناح جاءت على شكل صرحين كبيرين عليهما شاشات لعرض الأفلام والصور السياحية والترويجية المختلفة ولوجو Egypt.

وفي الواجهة الأمامية للجناح مسرح صغير لإحدى عازفات الهارب، وفى خلفيتها يُعرض 3 مناظر بتقنية الهولوجرام لمقتنيات الملك توت عنخ آمون، وبالجزء الخلفى للجناح نموذجاً للمسلة القائمة أمام مدخل المتحف المصري الكبير بنفس النقوش الموجودة عليها، بالإضافة إلى 6 فتارين لعرض نماذج ومستنسخات مصرية قديمة، وشاشة عرض أعلى الواجهة الخلفية لعرض الأفلام الترويجية لمصر.

وضم الجناح 97 عارض مُشارك يمثلون 3 شركات طيران هم شركة مصر للطيران وشركة إير كايرو وشركة نسمة للطيران، و 2 للاتحاد المصرى للغرف السياحية، و60 فندق، و32 شركة سياحة.