شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن تكشف تطورات الأسعار فى الأسواق اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 وفق آخر تحديث للأسعار بين المزارع والمستهلكين، حيث سجلت الأسعار تحرك ملحوظ وفيما يلى أبرز تطورات سوق الدواجن والبيض. أسعار البيض فى الأسواق اليوم تسجل 146 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة وتصل المستهلكين 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 145 جنيها وتصل المستهلكين 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 146 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 160 جنيها. أما عن أسعار الدواجن في مصر تسجل تحرك ملحوظ فى كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 82 و83 جنيها بينما فى السوق للمستهلكين بين 88 إلى 91 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

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