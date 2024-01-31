شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 32400 جنيه فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، على خلفية تحرك سعر الذهب عالمياً، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو للجنيه الذهب في مصر 4050 جنيها وقت نشر هذه الأسعار.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 32400 جنيه وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .