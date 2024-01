شكرا لقرائتكم خبر عن Cred تدشن مشروع "Ever New Cairo” بالتجمع السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - باستتثمارت 30 مليار جنيه.. Cred تطور مشروعها الجديد "Ever New Cairo" السكني التجاري الإداري بقلب القاهرة الجديدة

أعلنت Cred عن إطلاق أحدث وأكبر مشروعاتها علي الإطلاق مشروع "Ever New Cairo" وذلك بمنطقة شرق القاهرة بواحدة من أكثر المناطق حيوية بالقاهرة الجديدة على مساحة 128.5 فدان وإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة بحضور المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة Cred وعدد من كبار المسئولين بالشركة بفندق سانت ريجيس القاهرة.

مشروع "Ever New Cairo" يأتي ضمن ما بدأته شركة Cred من خطة توسعية بمختلف المناطق الاستثمارية الهامة بمختلف انحاء البلاد، ويقام المشروع بموقع استراتيجي مثالي بالتجمع السادس إمتداد شارع التسعين الجنوبي وهو مشروع سكني تجاري إداري تسعى من خلاله الشركة إلى إضافة قيمة استثمارية جديدة للسوق العقاري المصري، حيث تتوافر به كافة مقومات المشروعات العقارية الاستثمارية الكبري بدءً من موقعه المتميز إلى كافة تفاصيل المشروع من مخططات رئيسية وتصميمات وخدمات.

يتم تطوير مشروع "Ever New Cairo" على مساحة بنائية تبلغ 350 الف متر مربع لتنفيذها على 5 مراحل، ويشمل منطقة سكنية مكونة من 2100 وحدة سكنية مقسمة إلى 500 فيلا بتصميمات فريدة من نوعها تتراوح مساحتها ما بين 200 إلى 550 متراً مربعًا، وشقق كاملة التشطيب بمساحات متنوعة وعددها 1600 شقة، فضلًا عن المنطقة المخصصة للوحدات التجارية والإدارية، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التنفيذ بالمشروع في 2025 وحتي 2031، علي أن يتم الإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال 7 سنوات، والبدء في تسليم أولى وحداته في 2029 بمستهدفات بيعية تصل إلى 35 مليار جنيه علي أن يتم البيع بالمشروع على 4 مراحل.

في سياق ذلك، أكد المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي للشركة أن: "في إطار رؤية Cred للتوسع وزيادة محفظة مشروعاتها خلال السنوات القادمة، تطلق الشركة أحدث وأكبر مشروعاتها "Ever New Cairo" بالتجمع السادس في القاهرة الجديدة، وذلك استكمالًا لما بدأته الشركة من توسعات بمختلف المناطق الحيوية، كانت البداية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة فCred من اوائل الشركات العقارية المصرية التي رأت بهذا المشروع القومي الواعد فرصة حقيقة للاستثمار والتنمية، ومن ثم توجهنا لمنطقة غرب القاهرة تلك المنطقة الواعدة بما تمتلكة من مقومات حضارية وسياحية فريدة من نوعها وعدد من المشروعات الضخمة لكبريات الشركات العقاريةـ، وها نحن نتوجه مرة اخري لمنطقة شرق القاهرة وتحديدًا للتجمع السادس، لتدخل Cred في تحدٍ جديد من خلال مشروعها "Ever New Cairo"، والذي نسعي من خلاله إلى تقديم طرازًا فريدًا للمشروعات العمرانية القادرة علي المنافسة والتواجد بقوة في تلك المنطقة الاستراتيجية الهامة بقلب مدينة القاهرة الجديدة."

يتميز مشروع "Ever New Cairo" بموقعه المتميز بالقرب من مختلف المرافق الحيوية ويحيط به العديد من الطرق الرئيسية التي تتيح لقاطني المشروع التنقل والوصول بسهولة إلى مطار القاهرة الدولي، وايضًا إلى الكثير من أحياء وسط العاصمة في أسرع وقت ممكن، خاصة مع التطور المستمر الذي تشهده شبكة الطرق بالبلاد في الفترة الاخيرة، هذا إلى جانب المخططات الرئيسية للمشروع وتصميماته المختلفة، فبرغم المساحة الشاسعة التي يتمتع بها مشروع "Ever New Cairo" إلا أن نسبة البناء به لاتتعدي ال14% وباقي المساحة للمساحات الخضراء والمفتوحة، إضافة إلى أن جميع وحدات المشروع تتمتع بإطلالات مباشرة علي المناطق الخضراء مما يتيح لسكانها التمتع بهذه المناظر الرائعة، مع ممرات خاصة للتنزه وملاعب رياضية مفتوحة ونادي إجتماعي وClubhouse، فضلًا عن ما تتميز به الوحدات التجارية والإدارية من مساحات متنوعة مع الاستغلال الأمثل لها ببنية تحتية تكنولوجية متكاملة توفر للعاملين بيئة عمل صحية تمكنهم من الابداع والابتكار، حيث حرصت Cred علي الاستعانة بأفضل المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية لوضع مخططات وتصميمات والمشروع ومنها ومكتب اسماعيل الحبروك للاستشارات الهندسية و.DIE STADT

جدير بالذكر أن cred تقوم بتطوير عدد من المشروعات المتميزة في شرق وغرب القاهرة متمثلة في مشروع CLM وإيست سايد وCOM16 بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع Ever بغرب القاهرة، ويعد مشروعها الجديد "Ever New Cairo" بداية جديدة لسلسلة من التوسعات التي تستهدفها الشركة بالفترة القادمة.