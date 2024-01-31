شكرا لقرائتكم خبر ورشة عمل تناقش تحديات الاقتصاد التشاركي واقتراح الحلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورشة عمل بعنوان «تصميم استراتيجية تنظيم ودعم الاقتصاد التشاركي» مع القطاع الخاص، وذلك امتدادا لورشة العمل السابقة مع عدد من الجهات الحكومية والإشرافية، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، وقيادات من الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وجرى خلال الورشة مناقشة التوجهات الاستراتيجية ومعرفة الأولويات والتحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد التشاركي في المملكة، واقتراح الحلول اللازمة لتحقيق الريادة العالمية في مجال الاقتصاد التشاركي ومستهدفات استراتيجية سوق العمل.

وأقيمت الورشة بحضور أكثر من 150 مختصا من رؤساء تنفيذيين ومؤسسين لأبرز منشآت الاقتصاد التشاركي في مختلف الأنشطة مثل: النقل الموجة، وتوصيل الطلبات، والخدمات الصحية، والقطاع اللوجستي، والاستثمار الجريء، وغيرها، كما شارك في الورشة عدد من ممثلي الجهات الحكومية التنظيمية لقطاع الاقتصاد التشاركي مثل: وزارة السياحة، ووزارة الصحة، ووزارة النقل، ووزارة التجارة.

وفي نهاية الورشة، قدم الحضور العديد من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تنظيم وتطوير القطاع التشاركي وتمكينه في المملكة.

منشآت الاقتصاد التشاركي: