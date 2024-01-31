شكرا لقرائتكم خبر ورشة عمل تناقش تحديات الاقتصاد التشاركي واقتراح الحلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى خلال الورشة مناقشة التوجهات الاستراتيجية ومعرفة الأولويات والتحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد التشاركي في المملكة، واقتراح الحلول اللازمة لتحقيق الريادة العالمية في مجال الاقتصاد التشاركي ومستهدفات استراتيجية سوق العمل.
وأقيمت الورشة بحضور أكثر من 150 مختصا من رؤساء تنفيذيين ومؤسسين لأبرز منشآت الاقتصاد التشاركي في مختلف الأنشطة مثل: النقل الموجة، وتوصيل الطلبات، والخدمات الصحية، والقطاع اللوجستي، والاستثمار الجريء، وغيرها، كما شارك في الورشة عدد من ممثلي الجهات الحكومية التنظيمية لقطاع الاقتصاد التشاركي مثل: وزارة السياحة، ووزارة الصحة، ووزارة النقل، ووزارة التجارة.
وفي نهاية الورشة، قدم الحضور العديد من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تنظيم وتطوير القطاع التشاركي وتمكينه في المملكة.
منشآت الاقتصاد التشاركي:
- الاستثمار الجريء
- القطاع اللوجستي
- الخدمات الصحية
- توصيل الطلبات
- النقل الموجه
كانت هذه تفاصيل خبر ورشة عمل تناقش تحديات الاقتصاد التشاركي واقتراح الحلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.