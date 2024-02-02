شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليار جنيه استثمارات لتطوير شبكات الكهرباء بقنا والأقصر وأسوان وسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد صدقى رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أنه بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تعمل الشركة على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار بمحافظات الصعيد.

وأوضح صدقى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء نجحت فى تنفيذ خطة تطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان باستثمارات بلغت 15 مليار و300 مليون جنيه، الأمر الذى جعل جودة الخدمة التي يحصل عليها حالياً أهالى الصعيد بجميع القرى و النجوع ومراكز المحافظات التابعة للشركة لا تقل عن الجودة التي يحصل عليها المواطن بالعاصمة أو المحافظات الكبرى وذلك نتيجة اهتمام غير مسبوق من قبل الدولة بتطوير محافظات الصعيد ورفع مستوى الخدمة المقدمة.

وأشار صدقى إلى أنه تم العمل على زيادة عدد المحولات في نطاق الشركة من 22800 محول إلى 25257 محول بنسبة تطور 11%.، وزيادة سعات المحولات في نطاق الشركة من 6189 م.ف.أ. إلى 7507 م.ف.أ. بنسبة تطور 21.3%.، وهو ما انعكس على تحسن واستقرار التغذية الكهربائية بشكل وتحسن واضح في مؤشرات الأداء الفني بشكل عام ومؤشرات جودة التغذية الكهربائية بشكل خاص، وهو ما يؤكد نجاح الشركة في إدارة ما أتيح لديها من استثمارات.