شكرا لقرائتكم خبر عن شركة حكومية توقع شراكة لإنشاء مشروع تصنيع زراعى 100 فدان بالصالحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين شركة النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو)- التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- وإحدى الشركات العاملة في مجال التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي، لإقامة مشروع تصنيع زراعي وإنتاج حيواني، وذلك باستغلال مساحة 100 فدان من أرض مزرعة الصالحية بمدينة الصالحية الجديدة، المملوكة لشركة إيجيكو، بحجم استثمارات أولية تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه.

وتشمل المشروعات مزارع أبقار لانتاج الألبان ومصانع لانتاج الجبن والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى ومصنع عصائر وآخر للأعلاف بالإضافة إلى محطة لفرز الخضر والفاكهة بهدف التصدير للخارج.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة واستراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل والتي تشمل استغلال الأصول وحسن إدارتها واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المنتج المحلي والتوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والإنتاج الحيواني ونقل التكنولوجيا الحديثة وتحسين سلالات الماشية المحلية، وتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال الفرصة البديلة.

قال الدكتور محمود عصمت، إن الوزارة حريصة على العمل والتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الإدارية والفنية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمويلية ضخمة، من خلال كافة أوجه التعاون والشراكات وأن الخريطة الاستثمارية لدى الوزارة تشمل المشروعات والقطاعات، مشيرا أن هناك توجيه للشركات التابعة بفتح المجال وإتاحة المعلومات اللازمة أمام الشركات الخاصة لزيادة المشاركات والتعاون خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام بدعم الاستثمار الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي لاسيما الاستثمار فى مشروعات الغذاء والتصنيع الزراعى والإنتاج الحيواني.

أضاف "عصمت"، أن اتفاق الشراكة بين شركة ايجيكو والمستثمر الذي يعمل في مجال التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني يمثل امتدادًا لما تشهده الدولة حاليا من طفرة كبيرة على صعيد الاستصلاح والتوسع الرأسى والأفقى فى مجال الانتاج الزراعى وتعظيم العائد الاقتصادى من وحدتى الأرض والمياه من التصنيع واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وفي إطار استراتيجية الوزارة لاستغلال الأصول وتعظيم عوائدها والمساهمة في المشروعات التنموية.