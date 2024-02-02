شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.20 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم بعد قرار مجموعة أوبك+ الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، لتعوض بعض الخسائر من الجلسة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 79.20 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا، أو 0.5 %، إلى 74.22 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقال مصدران في أوبك+ أمس الخميس، إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول أم لا.

وتلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، بتخفيضات للإنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول، تماشيا مع ما أعلنته في نوفمبر الماضي.