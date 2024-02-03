شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم السبت 3 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم الحمراء في مصر، اليوم السبت، تحركًا طفيفًا، والتي سجلت مستويات تتراوح ما بين 280 -330 جنيهًا، فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 -400 جنيه، وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.

وذكر تقرير وحدة بحوث الاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر اللحم البرازيلى البقرى سجل مستويات تتراوح بين 230 -250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 240 جنيها للمفروم، و 320 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 270 جنيها.

وأشار إلى أن سعر كيلو اللحوم الجملى 300 -320 جنيها، والبرجر 270 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.