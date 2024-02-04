شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات فى الأسواق.. كيلو الطماطم من 4.5 إلى 7.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الخضراوات استقرارها فى الأسواق، اليوم الأحد ، بالنسبة لأغلب الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم من 4.5 إلى 7.5 جنيه، والبطاطس من 7 إلى 12.5 جنيه، والبصل من 7 إلى 21 جنيه، وبلغ سعر الكوسة من 8 إلى 12 جنيها، في حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

وبلغ سعر الجزر من 4 إلى 6 جنيه، والفاصوليا من13 إلى 17 جنيهات، والباذنجان البلدي من 5 إلى 8 جنيه، والباذنجان الرومي من 4 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض ما بين 6 و9 جنيهات، والفلفل الرومى من 8 إلى 12 جنيها، والفلفل الصوب من 12 إلى 22 جنيها، والفلفل الألوان من 20 إلى 30 جنيها.

وفي سوق الجملة سجل سعر الملوخية الخضراء من 13 إلى 15 جنيها، وتراوح سعر الخيار من 7 إلى 11 جنيهات للصوب، والخيار البلدي من 7 إلى 11 جنيه، والبامية من 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس من 12 إلى 15 جنيها، والبطاطا من 4 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم، من 15 إلى 65 جنيها .