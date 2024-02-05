شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات فى الأسواق.. الكوسة من 8 إلى 12 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الخضراوات استقرارها فى الأسواق، اليوم الإثنين، بالنسبة لأغلب الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم من 4.5 إلى 7.5 جنيه، والبطاطس من 7 إلى 12.5 جنيه، والبصل من 7 إلى 21 جنيه، وبلغ سعر الكوسة من 8 إلى 12 جنيها، في حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.
وبلغ سعر الجزر من 4 إلى 6 جنيه، والفاصوليا من 13 إلى 17 جنيهات، والباذنجان البلدي من 5 إلى 8 جنيه، والباذنجان الرومي من 4 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض ما بين 6 و9 جنيهات، والفلفل الرومى من 8 إلى 12 جنيها، والفلفل الصوب من 12 إلى 22 جنيها، والفلفل الألوان من 20 إلى 30 جنيها.
وبلغ سعر الثوم، من 15 إلى 65 جنيها .
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