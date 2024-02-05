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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أكد أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون يحظى باهتمام كبير من لدن قادة دول المجلس، وبمتابعة حثيثة من الوزراء المعنيين بالدول الأعضاء. وقال: إن لجنة الأمن الزراعي والغذائي تقوم بمناقشة استراتيجية خليجية مستقبلية للأمن الغذائي بدول المجلس، وعقدت اجتماعا استثنائيا عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي بدول المجلس. وأفاد بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاستراتيجية المستقبلية للأمن الغذائي، وتشكيل فريق مختص من دول المجلس لإعداد مسودة هذه الاستراتيجية.

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