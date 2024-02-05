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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة عرعر دعت موظفي القطاع الخاص وغير الربحي للتسجيل في دورة «المحاسبة لغير المحاسبين»، بالتعاون مع جامعة أم القرى ضمن برنامج مهارات المدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف». وأوضحت الغرفة التجارية بعرعر أن الدورة التي ستقام خمسة أيام في مقر الغرفة خلال الفترة من 11- 15 فبراير الجاري؛ تهدف إلى التعريف بهيكل النظام المحاسبي، وإعداد بيانات مالية صادقة وواقعية، وتحليل البيانات المالية لتقييم الأعمال، مشيرة إلى أن التسجيل متاح عبر موقع صندوق تنمية الموارد البشرية.

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