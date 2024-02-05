رسائل احتيالية تنتحل صفة هيئة الزكاة تدعي وجود مبالغ استرداد ومستحقات مالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها وعملاءها من رسائل احتيالية نصية وعبر البريد الالكتروني تدعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية لدى الهيئة، أو تسعى للحصول على البيانات الشخصية أو المصرفية.

وأكدت الهيئة أن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية من خلال رسائل مشبوهة تزعم استقبال طلبات استرداد مبالغ مدفوعة للهيئة، وتطلب الدخول على روابط الكترونية لتقديم المزيد من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج الكترونية.

وأوضحت أن الهيئة لا تطلب الدخول على روابط عبر رسائلها، كما أنها لا تطلب أي معلومات تخص البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال القنوات الرسمية وهي الموقع الالكتروني للهيئة (zatca.gov.sa) وتطبيق ZATCA للهواتف الذكية فقط.

ودعت مكلفيها وعملاءها إلى ضرورة التأكد من استخدام قنوات التواصل الخاصة بالهيئة، وذلك من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة (X) (Zatca_Care) أو من خلال البريد الالكتروني (infozatca.gov.sa) أوالمحادثات الفورية عبر موقع الهيئة، مبينة أنها تستقبل من خلال هذه القنوات جميع الاستفسارات المرتبطة بالتزامات المكلفين والعملاء وجميع الخدمات التي تقدمها.

ممارسات احتيالية تنتحل صفة هيئة الزكاة:

النوع:

رسائل احتيالية نصية.

رسائل عبر البريد الالكتروني.

وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية لدى الهيئة.

الدخول على روابط الكترونية لتقديم المزيد من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج الكترونية.

استقبال طلبات استرداد مبالغ مدفوعة للهيئة.

للحصول على البيانات الشخصية أو المصرفية.