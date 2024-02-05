شكرا لقرائتكم خبر 30 شابا يشاركون في استكشاف خدمات المصرفية المفتوحة لدعم تطوير القطاع المالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت فعاليات هاكاثون المصرفية المفتوحة بمشاركة 30 مبدعا من شباب وفتيات المملكة في تجربة عملية استثنائية في عالم التقنية المالية، لبناء كوادر وطنية متخصصة في تقنيات المستقبل، بهدف جعل المملكة مركزا عالميا للتقنية المالية، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع آل خمسان، أن الهاكثون يعد اكتسابا معرفيا وتطورا مهنيا يواكب المستقبل وتحدياته، ويركز بشكل خاص على خدمات المصرفية المفتوحة، والتقنيات المستخدمة فيها، وكيفية ابتكار تطبيقات مالية مؤثرة في السوق باستخدام بيئة افتراضية، تعتمد على معايير الخدمات المصرفية المفتوحة بالمملكة.

وبين أن الهاكاثون يهدف إلى التعرف على أساسيات التمويل المفتوح مع التركيز على الخدمات المصرفية المفتوحة، وفهم البنية التحتية التكنولوجية وراء أنظمة الخدمات المصرفية المفتوحة، وتحليل الإطار التنظيمي ومتطلبات الامتثال.

كما يستهدف دراسة تأثير الخدمات المصرفية المفتوحة على المؤسسات المالية والمستهلكين، وتقييم الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بالخدمات المصرفية المفتوحة، إضافة إلى تطوير المهارات العملية لتنفيذ حلول الخدمات المصرفية المفتوحة.

هاكاثون المصرفية المفتوحة

الأهداف

التعرف على أساسيات التمويل المفتوح.

التركيز على الخدمات المصرفية المفتوحة.

فهم البنية التحتية التكنولوجية.

تحليل الإطار التنظيمي ومتطلبات الامتثال.

دراسة التأثير على المؤسسات المالية والمستهلكين.

تقييم الفوائد والمخاطر المحتملة.

تنفيذ حلول الخدمات المصرفية المفتوحة.