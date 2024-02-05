شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع 20 جنيها والذهب يخسر 600 وارتفاع مؤشرات البورصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم، أبرز الأخبار الاقتصادية اليوم في النشرة الاقتصادية لتليفزيون الخليج 365، من أهمها تراجع الذهب والدولار وارتفاع مؤشرات البورصة المصرية.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.978 تريليون جنيه.

فيما هبط سعر الذهب بحوالي 600 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في السوق المصري وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3300 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3770 جنيها.

عيار 21 يسجل 3300 جنيها.

عيار 18 يسجل 2840 جنيها.

عيار 14 يسجل 2200 جنيها.

الجنيه الذهب 26750 جنيه.

واستعرض الزميل عبد الحليم سالم انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء حيث

واصل سعر الدولار التراجع في السوق السوداء اليوم الإثنين، وتراجع من مستوى 56.4 جنيه للدولار خلال تعاملات أمس الأحد، إلى 54 جنيه للدولار صباح اليوم، في ظل حالة من الارتباك يشهدها السوق الموازي بعد عدة إجراءات شهدتها السوق خلال اليومين الماضيين.

أول: هذه الإجراءات كانت إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب الاتفاق بشكل نهائي عن قرض قريب تحصل عليه مصر، يتوقع الكثيرون أن يكون بين 7 إلى 10 مليارات دولار.

ثاني: هذه الإجراءات هي قيام الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي.

ثالث: هذه الإجراءات هي قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% على الٌراض والإيداع لمواجهة التضخم.

رابع: هذه الإجراءات هي تردد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة تصل لنحو 42 مليار دولار خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، سواء باستثمارات عربية أو غير عربية من خلال طرح بعض المشروعات المستقبلية للمستثمرين.