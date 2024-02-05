شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء يوضح طرق الحماية من مخاطر الدفاية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر الدفاية الكهربائية والحفاظ على سلامة وأمان المواطنين، وهى كالآتى:

1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.

2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3-عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة اثناء النوم.

6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.

7-لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال و الا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الاقل.