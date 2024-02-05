أمير المدينة المنورة يزور مشروع معامل العينية وسوق سويقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان، مشروع معامل العينية وسوق سويقة الذي يأتي ضمن مبادرات «وقف نماء المنورة» وشريكها الاستراتيجي الداعم بنك التنمية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، والرئيس التنفيذي للمنطقة المهندس فهد البليهشي.

واطلع أمير منطقة المدينة المنورة على مرافق معامل العينية وسوق سويقة والخدمات المقدمة لرواد ورائدات الأعمال اليدوية والحرفية المتنوعة، خلال التدريب والاحتضان والإنتاج والتسويق، في المشروع الذي يدمج بين الحداثة والعراقة، ضمن الأعمال والمشاريع التي تقدمها «نماء المنورة» لدعم رواد الأعمال بالمنطقة.

وتجول في معامل وورش التدريب في مجالات الحرف اليدوية والمنتجات المصنوعة بأيد سعودية.

كما استمع إلى شرحٍ قدمه الرئيس التنفيذي لنماء المنورة صالح أختر، عن خدمات حاضنة العينية التي توفر الأجهزة والمعدات الخاصة بالإنتاج والتصنيع، إلى جانب منافذ بيع سوق سويقة الذي يحاكي تاريخ العمارة والأسواق القديمة في المدينة المنورة.

وشاهد بعض المصنوعات والهدايا التذكارية التي تُصنَّع لضيوف وزوار المدينة المنورة ضمن مشروع معامل العينية، الهادفة إلى تمكين شابات المدينة المنورة في قطاع الهدايا التذكارية وقطاع التجزئة، وتسهم في رفع نسبة توطين قطاع الهدايا التذكارية خلال منتجات مصممة ومبتكرة من العلامات التجارية المحلية والأسر المنتجة، ذات التصميم المطور وتقديم الخدمات التجارية وتطوير الأعمال، ورفع جودة منتجات الأسر المنتجة وتمكينهم من المنافسة.

ويعد «سويقة» فرصة تمكّن رواد ورائدات الأعمال من تأسيس وتشغيل منافذ بيع دائمة، وبناء علامة تجارية جديدة في السوق المحلي في مجال البيع بالتجزئة، إذ يعد رافدا سياحيا وواجهة حضارية حاضنة للإرث الحرفي.

ويهدف السوق إلى تسويق منتجات وخدمات الأسر المنتجة في الأسواق المحلية، ورفع نسبة نجاح مشاريع الأسر المنتجة، وتوفير فرص عمل جديدة، خلال تحويل المشاريع الناجحة إلى مؤسسات صغيرة قابلة للنمو، وزيادة نسبة مشاركة الأسر المنتجة في الاقتصاد المحلي.

يذكر، أن مشروع معامل العينية وسوق سويقة في الحي الثقافي بالحديقة المركزية، أسهما في ترسيخ الهوية الثقافية ورسم ملامح من التفرد العمراني للمدينة المنورة، ليحاكي واحدا من أقدم الأسواق الشعبية القديمة التي كانت تقع على مقربة من المسجد النبوي في الماضي، إذ روعي في تصميمه استخدام الحجر وطوب الآجر الأحمر وجذوع وسعف وجريد النخل والرواشين، ليجسد واقعا بات يجذب زوار وسكان المدينة المنورة.