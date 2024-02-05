20 مليارا أرباح البنك الأهلي السعودي بزيادة 7.7%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 20.01 مليار ريال في 2023 مقابل 18.58 مليار ريال في 2022، بنسبة زيادة 7.7%، كما ارتفع صافي أرباح البنك للربع الرابع 2023 بنحو 5% لتصل إلى 4.95 مليارات ريال، حسب النتائج المالية السنوية للبنك والمعلنة على موقع تداول.

وبلغ إجمالي ربح العمليات في 2023 نحو 34.58 مليار ريال مقابل 33 مليار ريال في السنة قبل الماضية بزيادة 4.8%.

كما بلغ صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل 23.66 مليار ريال مقابل 21.6 مليار ريال في 2022 بارتفاع 9.42%.

وبلغت ربحية السهم 3.23 ريالات مقابل 3.03 ريالات في 2022.

وأرجع البنك الارتفاع في دخل العمولات الخاصة خلال العام مقارنة بـ2022 إلى ارتفاع في دخل العمولات الخاصة بنسبة 45.0% نتيجة لارتفاع محفظة التمويل بنسبة 10.3%، وارتفاع في محفظة الاستثمارات بنسبة 4.2% إضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة.

كما أرجع الارتفاع في صافي الربح خلال العام مقارنة بـ2022 إلى ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 7.7% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.8% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.7% وارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية بنسبة 5.1%، وارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية بنسبة 23.1% إضافة إلى ارتفاع في دخل الاستثمارات بنسبة 22.0% قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى بنسبة 21.9%.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان بنسبة 1.7%، ويعود ذلك لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 45.3%.

ويعود الانخفاض في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 45.3%، نتيجة لارتفاع التحصيل من ديون قطاع الشركات إضافة الى إعادة تقييم بعض محافظ الائتمان المنخفضة القيمة.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.7% خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2022، وذلك حصيلة لارتفاع محفظة التمويل بنسبة 10.3% نتيجة لارتفاع محفظة تمويل الأفراد بنسبة 9.2% معتمدة بشكل اساسي على الارتفاع في التمويل العقاري بنسبة 13.2%، إضافة الى ارتفاع محفظة تمويل الشركات بنسبة 12.9% كان هذا مقترنا بارتفاع في محفظة الاستثمارات بنسبة 4.2%، وارتفاع في ودائع العملاء بنسبة 3.8% مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2022.