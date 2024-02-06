شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 27376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 33706 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 11663 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 6786 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 9523 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.61% ليصل إلى مستوى 6568 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وسماد مصر (ايجيفرت)، وأم بي للهندسة، والعبوات الطبية، والتعمير والاستشارات الهندسية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وكونتكت المالية القابضة،

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 22.7 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 50 ألف سهم، 297.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد مليون سهم، 297.5 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبي انفستمنس القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 44.2 ألف سهم، 522 سم، 71 ألف سهم، 800 ألف سهم، 357.2 ألف سهم، 800 سهم، 551.7 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مدينة مصر للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، ومصر للفنادق عدد 5 ملايين سهم، 200 ألف سهم، 253 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إيرادات نشاط بلغت 10.33 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 7.8 مليار جنيه خلال عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.4 مليار جنيه.

وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 50.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 35.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في عام 2022 بنسبة نمو 42%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 547.3 مليون جنيه مقارنة مع 289.4 مليون جنيه بنسبة نمو 89%.

في سياق آخر أعلنت شركة غاز مصر، عن موافقة مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 961.5 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 480.7 مليون جنيه تمويلًا من أرصدة احتياطي خاص (علاوة إصدار) بقيمة 415.7 مليون جنيه، ومبلغ 65 مليون جنيه من أرصدة احتياطي عام.