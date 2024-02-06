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شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض المنتجات السياحية المصرية الجديدة فى المعرض السياحى الدولى BIT بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر
كما التقى بممثلي ومسئولي شركة مصر للطيران بإيطاليا لبحث سبل التعاون المشترك بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي مستعرضاً الخطة الترويجية للهيئة به، كما استمع إلى خطط شركة مصر للطيران لتوسيع شبكة رحلاتها إلى مختلف المدن السياحية المصرية من عدة مدن إيطالية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تنفيذ عدداً من المبادرات والفعاليات التسويقية المشتركة بين الجانبين.
وخلال لقاءاته الإعلامية المختلفة، أكد عمرو القاضي على استقرار الأوضاع السياحية في مصر وترحيب المقصد السياحي المصري باستقبال كافة السائحين ولاسيما الإيطاليين، مشيراً إلى خطة وزارة السياحة والآثار لإطلاق منتجات سياحية جديدة في مصر والتي من بينها منتج القاهرة الجديد الذي يجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة القاهرة وزيادة الليالي السياحية بها.
جدير بالذكر أن المعرض السياحي الدولي BIT يٌقام بمدينة ميلانو بإيطاليا خلال الفترة من 4 حتى 6 فبراير الجاري، وتشارك فيه الوزارة بجناح تبلغ مساحته 100 متر2، يعبر تصميمه عن الحضارة المصرية القديمة، ويضم 10 شركات سياحة وفنادق مصرية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.
عمرو القاضي خلال اللقاء
فعاليات الجناح المصري بالمعرض
القاضي خلال لقاءاته المهنية والإعلامية
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