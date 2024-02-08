شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر “مدى” قاربت الـ 157 مليار ريال في 2023 بنمو 28% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى” , مستويات الـ 156,908,392 مليار ريال تقريباً , في العام 2023، بعدد عمليات منفذة بلغ نحو 873,742,893 عملية تقريباً، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية لشهر ديسمبر الصادرة من البنك المركزي السعودي، لتحقق بذلك نمواً سنوياً تقدر نسبته بنحو 28% تقريباً، وبقيمة زيادة تقدر بـ 34,234,926 مليار ريال تقريباً، مقارنة بمبيعات 122,673,466 مليار ريال تقريباً في العام 2022.

وتعدّ هذه المستويات الأعلى منذ 5 سنوات، حيث كانت عند 10,251,970 مليار ريال تقريباً في العام 2019 وبعدد عمليات منفذة 38,144,136 عملية تقريباً.

وقد سجلت المبيعات ما قيمته نحو 40,529,175 مليار ريال في الربع الرابع 2023 وبعدد عمليات منفذة بلغ نحو 237,134,052 عملية تقريباً، بينما سجلت المبيعات في شهر ديسمبر 2023 ما قيمته نحو 13,634,006 مليار ريال تقريباً، وبعدد عمليات منفذة بلغ نحو 81,033,027 عملية تقريباً.

يذكر أن المبيعات تتضمن عمليات بطاقات “مدى” المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية.