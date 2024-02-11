مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12209 نقاط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 6.28 نقاط، ليقفل عند مستوى 12209.06 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 274 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وسال، وأنابيب، وتنمية، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دلة الصحية، ورعاية، والسعودي الألماني الصحية، والحمادي، وتكوين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.40% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأديس، وأرامكو السعودية، وشمس الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، وأديس، ومجموعة إم بي سي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 148.75 نقطة ليقفل عند مستوى 25300.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.