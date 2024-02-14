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- بواسطة أيمن الوشواش - مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن الخلف، شارك في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي باستضافة وزارة المالية في الإمارات، بحضور خبراء وممثلين من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارات المالية في الدول العربية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن الخلف، شارك في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي باستضافة وزارة المالية في الإمارات، بحضور خبراء وممثلين من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارات المالية في الدول العربية. وخلال كلمته في المنتدى استعرض الخلف بعض تجارب المملكة الناجحة في عدد من الموضوعات ذات العلاقة، أبرزها الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها على صعيد السياسات المالية الكلية لتعزيز النمو والاستدامة المالية.

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