شكرا لقرائتكم خبر إصدار رخصتي البلدية وسلامة لـ600 نشاط تجاري عبر منصة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاح المركز السعودي للأعمال الاقتصادية للمستثمرين وأصحاب الأعمال استخراج رخصة البلدية التجارية، إضافة إلى ترخيص سلامة الذي يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني بشكل فوري، من خلال خدمة «إصدار رخصة البلدية التجارية» المتاحة في منصة الأعمال؛ بهدف تسهيل بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها في المملكة.

وتتيح الخدمة الجديدة لقطاع الأعمال طلب إصدار الرخصتين، لأكثر من 600 نشاط تجاري من خلال خطوة واحدة، بعد التحقق من اشتراطات ومتطلبات عدة، أبرزها: وجود عقد الإيجار أو صك الملكية أو عقد استثمار الموقع، ووجود فاتورة أدوات السلامة أو تقرير سلامة من الدفاع المدني، إضافة إلى التأكد من الالتزام باشتراطات الأنشطة الواردة في بوابة «بلدي» التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبوابة «سلامة» التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني.

ويقوم المركز بعدد من الأدوار أبرزها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارا وأقل تكلفة؛ بهدف الوصول إلى بيئة أعمال جاذبة تعزز الاقتصاد والنمو في المملكة.

يذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يتيح أكثر من 750 خدمة في مكان واحد، تقدمها أكثر من 65 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال، في فروعه الـ17، التي تتوزع على 14 مدينة في أنحاء المملكة، في حين تقدم منصة الأعمال الرقمية خدمات ذات قيمة نوعية، مخصصة لتمكين المستثمرين وأصحاب الأعمال من إنجاز إجراءات أعمالهم الاقتصادية.

إصدار الرخصتين:

رخصة البلدية التجارية

ترخيص سلامة

الإصدار بشكل فوري

من خلال منصة الأعمال

تشمل 600 نشاط تجاري متاحة لـ المستثمرين.

أصحاب الأعمال.

الهدف:

تسهيل بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها في المملكة.

الاشتراطات: