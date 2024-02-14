شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تراجع أسعار الغاز بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت أسعار الغاز الطبيعي وفقاً لمركز هنري في الولايات المتحدة الأمريكية في التراجع، حيث بلغ المتوسط نحو 2.53 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية خلال عام 2023، مقارنة بنحو 6.45 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الربع السابق له تراجع بنسبة %60.7).

وأدت ظروف فصل الشتاء الدافئ نسبياً، وارتفاع مخزونات الغاز، وتنامي الإنتاج المحلي من الغاز في الولايات المتحدة إلى زيادة المعروض ومن ثم الضغط على الأسعار نحو الهبوط وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك ".

وبلغت واردات الغاز الطبيعي المسال في منطقة الأمريكتين، خلال الربع الأول من عام 2023 حوالي 2.2 مليون طن وهو أقل من المستويات المعتادة، وذلك بسبب تراجع واردات البرازيل، السوق الرئيسى في المنطقة، بفضل موسم الأمطار الغزيرة الذى تشهده البلاد، والذى ساهم في رفع إنتاج الطاقة الكهرومائية وتراجع حاجة قطاع الكهرباء إلى استيراد الغاز.