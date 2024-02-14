شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توطن صناعة فلكنات السكة الحديد بمشاركة القطاع الخاص كبديل عن الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صناعة فلنكات السكك الحديدية والمترو من الصناعات المهمة والمطلوبة محليا في ظل التوسعات الكبيرة في مشروعات النقل ومد خطوط سكك حديدة جديدة، حيث كان يتم تصنيع الفلنكات محليا لكن بمكونات أجنبية وهو ما كان يحول دون التوسع في الإنتاج .

وفى سبيل توطين تلك الصناعة الهامة التي ستوفر ملايين الدولارات سنويا أسست الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي شركة مع القطاع الخاص لتصنيع " بى سى واير" الذي يدخل في صناعة فلنكات السكك الحديدية والمترو ،والذى كان يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة وال " بى سى واير" وهو قطعة حديدية تمسك الفلنكة من الداخل" يتم استيرادها من الخارج،.

وكشف مصدر بقطاع الأعمال العام أن الشريك محلي من القطاع الخاص ،ونسبته 76% حيث سيقوم بشراء الماكينات من الخارج ،فيما تتحمل شركة سيجوارت تجهيز المباني والمصانع ونسبة مشاركتها 24% ، ومن المتوقع تشغيل المصنع بعد نحو 18 شهرا .

من المنتظر تدشين المصنع الجديد ، بما يضمن تصنيع الفلنكات محليا بنسبة 100‎%‎، لتلبية احتياجات وتوسعات قطاع النقل سواء المترو أو السكك الحديدية.

وينتج المصنع الجديد الوارد من إيطاليا بأحدث تكنولوجيا عالمية بشركة سيجوارت فلنكات القطار السريع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 8 ملايين يورو، وبطاقة إنتاجية 500 ألف فلنكة / سنة، بدأ بالفعل في الإنتاج بكامل طاقته وعلى مدار الـ24 ساعة ، لتلبية كافة احتياجات السكك الحديدية والمترو.

ووفق المصدر فإن هذه القطعة توفر سنويا نحو 50 مليون دولار، وهى عبارة عن مكون من الأسلاك الحديدية والقطع المعدنية ذات المواصفات الخاصة والشرائح المعدنية تستخدم لشبك الحديد اللازم لعملية التسليح وأطقم المثبتات الخاصة بالقضبان لضمان استمرار عمل المصانع بطاقتها الإنتاجية القصوى، وبالتالى ستصنع محليا للوفاء بالتزامات الشركة تجاه مشروعات مد قضبان السكك الحديدية الخاصة بالقطار السريع ومترو الأنفاق وهيئة سكك حديد مصر.