شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء: أنفقنا 18مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكة وتطوير الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى من تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام المالي الماضي 2023، الأمر الذى ساهم تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وحسب تقرير عن انجازات الشركة القابضة للكهرباء في 2023 وأصبحت الخدمة بقرى ونجوع مصر لا تقل عن نظيرها بمحافظة القاهرة وذلك من خلال ضخ استثمارات تجاوزت الـ18 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكة والتى بدورها ساهمت فى خفض نسبة الفقد الناتج عن المشاكل الفنية وأيضا الناتج عن شركات التيار الكهربائي.

وبلغت حجم الاستثمارات التى ضختها الدولة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر لرفع كفاءة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2023 18.5 مليار جنيه سواء فى مجال إنتاج الطاقة أو التوزيع بمختلف أنحاء الجمهورية.

وساهمت الاستثمارات التى تم ضخها بالشبكة القومية للكهرباء فى زيادة نسبة مشاركة الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح أو المائى الى 12.7% من إجمالى قدرة الشبكة الكهربائية في مصر والتى تصل إلى 59 الف ميجا وات، الامر الذي مكن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خفض الاعتماد على الوقود بجميع مشتقاته الى 176.3 جم/ ك.و.س .