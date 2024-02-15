شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع سيناء للمنجنيز تعاود العمل مارس المقبل وتدشين فرن جديد نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك شركة سيناء للمنجنيز ثروات كبيرة تؤهلها لتبوأ مكانة كبيرة في الصناعة والتصدير ، لا سيما المنجنيز والرمال الكوارتز وغيرها من الثروات.

وتسعي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقيادة المحاسب عماد الدين مصطفي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ، لاستعادة الشركة لمكانتها مجددا ،حيث سيتم تشغيل الفرن الأول بشركة سيناء للمنحنيز خلال الاسبوع الثاني من شهر مارس المقبل بعد الانتهاء من كافة الاعمال الخاصة به .

وفيما يتعلق بالفرن الجديد كشف مصدر مسؤل أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تتولي تنفيذه بعيدا عن اي تحالفات حيث تم الغاء الاتفاق السابق ؛لعدم التزام الشركات المشاركة ، وبالفعل تم تعيين استشاري للمشروع، لافتا ان استثمارات المشروع نحو 11 مليون دولار و130 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية عام 2024.

وفى سبيل استغلال ثروات الشركة عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مؤخرا اجتماعا مع وفد شركة "جوشي" الصينية الرائدة في صناعة الفايبر جلاس (الألياف الزجاجية) برئاسة "ما شينياو" المدير العام للشركة في مصر.

شهد اللقاء التباحث حول سبل وفرص التعاون الممكنة بين الشركة الصينية وشركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في مجال فصل وتنقية خام الكاولين وزيادة تركيزه من خلال إزالة الشوائب والعناصر غير المرغوب بها للوصول إلى خام عالي الجودة يمكن استخدامه في العديد من الصناعات الحيوية والهامة للاقتصاد القومي وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير.

أكد الدكتور محمود عصمت أن خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز تشمل التوسع في الإنتاج الصناعي والتعديني بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة، من خلال الاهتمام بالصناعات التحويلية القائمة وإضافة صناعات جديدة، مشيرًا أن هناك مشروع للكلسنة بواسطة أفران جديدة نظرا لامتلاك الشركة احتياطيات كبيرة من خام الكاولين الذي يمكن زيادة قيمته الاقتصادية من خلال صناعات تحويلية بسيطة وهي إحدى الفرص المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.

أوضح أن المشروع يستهدف الوصول بالخام المصري إلى مكون عالي الجودة لاستخدامه في صناعات عديدة مثل الحراريات والمطاط والبلاستيك والفايبر جلاس والسيراميك والورق ومواد الطلاء والدهانات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وذلك من خلال عمليات تحويلية مثل الغسيل والكلسنة في أفران خاصة، وعمليات إضافية لإظهار الخواص وضمان جودة المنتج.