شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العقارى المصرى: يجب الاستفاده من التقدم فى صناعة مواد البناء بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد شلبي، رئيس المجلس العقاري المصري، إن هناك 4 ملفات متاحة للتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، أولها زيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن السوق العقاري في البلدين مفتوح أمام المستثمرين سواء لإقامة مشروعات مشتركة أو تبادل الخبرات.

أضاف "شلبي"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ثاني الملفات وهو الاستفادة من تجربة تركيا الناجحة في التصدير العقاري في زيادة حجم صادرات مصر العقارية، شريطة أن يتم نقل التجربة كاملة بدايةً من إنشاء منظومة متكاملة لتسجيل الوحدات، وعرضها للبيع، وتوفير آليات للتمويل العقاري، وظهرت هذه المنظومة بشكل لافت بمعرض MIPIM في فرنسا.

وتابع ثالث ملفات التعاون وهو نقل التقدم التكنولوجي في صناعة مواد البناء بتركيا، موضحًا في هذا الصدد أن شركات تصنيع مواد البناء التركية تمتلك تكنولوجيا متقدمة في هذه الصناعة يمكن الاستفادة منها في إنشاء مصانع في مصر لزيادة حجم الاستثمارات التركية ما ينعكس على توفير مواد البناء، والاستفادة من التكنولوجيا، ونفس الأمر ينطبق على شركات المقاولات التركية.

وذكر أن الملف الرابع وهو تبادل الخبرات مع تركيا في المنتجات العقارية غير السكنية مثل المباني التجاري والإدارية، خاصة وأن "أنقرة" حققت تقدمًا واضحًا في هذه المنتجات، وتبادل الخبرات معها سينعكس بشكل إيجابي على السوق العقاري المصري.